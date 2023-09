Bagheria, accoltella il nuovo compagno della ex moglie: caccia all’uomo

Ha accoltellato il nuovo compagno della ex moglie con cui si era separata da sei mesi. Un uomo di 50 anni di Bagheria è stato colpito alla schiena nel corso principale mentre si trovava nella panchina insieme alla donna in corso Umberto I. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale al Buccheri La Ferla. Non è in pericolo di vita. L’ex marito è ricercato dalla polizia.

