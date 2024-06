Bambina di 11 anni si sente male nella piscina del parco acquatico: è gravissima

Una ragazzina di 11 anni di origini senegalesi è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale. La piccola si trovava al parco Acquaneva in via Giuseppe Verdi a Inzago in provincia di Milano: è stata soccorsa in acqua dopo che aveva perso i sensi. Sul posto è giunto l’elisoccorso del 118 che, dopo le manovre di rianimazione, l’ha trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in arresto cardiaco. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale.