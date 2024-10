Igiene personale, le 5 zone del corpo che non laviamo mai: pericolosissimo

Lavarsi con una certa frequenza è importante per garantire una corretta igiene personale ma ci sono tante zone del corpo che non tutti detergono.

Se siete convinti di lavare correttamente il vostro corpo, forse, dopo aver letto quel che segue, potreste rivedere le vostre abitudini. Non importa che voi facciate una doccia veloce o siate soliti immergervi nella vasca da bagno per rilassarvi dopo una giornata di lavoro, con tutta probabilità anche voi dimenticate di lavare proprio questi punti del vostro corpo.

Non si parla di quante volte fare la doccia alla settimana, quanto piuttosto di porzioni di pelle che non sono sottoposte ad una corretta detersione. Sappiamo che gli esperti consigliano di non fare troppe docce a breve distanza a coloro che hanno una pelle delicata o che soffrono di secchezza, ma è chiaro che quelle volte in cui ci si lava bisogna farlo in modo giusto. Ecco come.

Quali sono le 5 zone del corpo che si trascurano durante il lavaggio

Abbiamo già visto cosa accade al corpo se non si fa la doccia per due giorni ma ora vogliamo parlare delle parti del corpo che ci si dimentica di lavare, pur essendo sicuri di star provvedendo nella maniera corretta alla propria igiene personale.

Partiamo dal basso, i piedi spesso non sono lavati bene, andrebbero detersi con attenzione tra le dita, sottoposti a scrub per eliminare la pelle morta e soprattutto asciugati molto bene dopo il lavaggio per evitare che restino umidi e si possano presentare patologie come le micosi.

Saliamo lungo il corpo e troviamo l’ombelico, in questo anfratto possono nascondersi migliaia di batteri, far passate solo dell’acqua al suo interno non basta, bisogna strofinare delicatamente con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua e detergente neutro.

Le mani si lavano ogni giorno, più volte al giorno, specialmente dopo la pandemia di Covid anche chi non era molto abituato a farlo ha imparato l’importanza di avere sempre le mani pulite. Ma spesso ci si dimentica di lavare le unghie, che sono la zona delle mani dove i batteri restano più facilmente. Eseguite la corretta pulizia con uno spazzolino apposito.

Un’altra zona del corpo che spesso ci si dimentica di lavare sono le orecchie nella parte posteriore, è una parte delicata che merita una detersione completa. Infine, la testa. Abbiamo visto cosa succede se non si fa lo shampoo per una settimana, ma anche se si procede con lavaggi frequenti spesso si lavano solo i capelli e non si pulisce con attenzione il cuoio capelluto.