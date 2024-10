Le condizioni meteo sull’Italia continuano a essere instabili, con maltempo e piogge diffuse previste per oggi e domani, soprattutto al Centro e al Nord-Est prima e al Nord-Ovest poi. Tuttavia, la situazione dovrebbe migliorare già nel corso del fine settimana, con il ritorno del bel tempo in gran parte del Paese.

Andrea Garbinato, responsabile della redazione di iLMeteo.it, conferma che un netto miglioramento si inizierà a notare sabato nel Sud Italia e in alcune zone del Centro, mentre domenica il bel tempo interesserà quasi tutto il territorio nazionale. La prossima settimana sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente soleggiate, anche se non mancheranno nubi basse, foschie e locali nebbie, soprattutto nelle aree di pianura.

Che tempo farà nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno un peggioramento con fenomeni meteorologici persistenti, in particolare su Toscana, Umbria e Lazio, con la possibilità di rovesci intensi che interesseranno anche le regioni adriatiche. Tuttavia, il Sud sarà la prima area a godere di un deciso miglioramento, con un progressivo ritorno al bel tempo.

Oltre alle piogge, le temperature rimangono insolitamente elevate per il periodo. A meno di due mesi dal Natale, si registrano temperature notturne che sfiorano i 21°C in città come Cagliari, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Anche nel Centro Italia si osservano temperature sopra la media, con Ancona, Rimini e Ascoli Piceno che raggiungono i 19°C. A Roma e Firenze, le temperature all’alba sono circa 7-8°C oltre la media stagionale.

Weekend con rischio alluvioni al Nord

Il weekend vedrà due situazioni meteo contrapposte. Al Nord-Ovest, in particolare, persisterà il rischio di alluvioni, a causa di ulteriori piogge previste sia sabato che domenica. Anche in Sardegna e localmente nel Triveneto sono attesi rovesci. Al contrario, il Centro-Sud sarà prevalentemente soleggiato, con temperature che potrebbero ancora raggiungere i 28°C in Sicilia, facendo sembrare il 24 di ottobre una giornata estiva.

Le piogge al Nord potrebbero risultare critiche, vista la saturazione dei terreni e la piena dei fiumi, quindi anche piccole quantità d’acqua potrebbero creare disagi. Domenica, con il ritorno all’ora solare, ci saranno tramonti anticipati di un’ora, ma il sole farà capolino soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nord, specie nella parte occidentale, continuerà a piovere.

Arriva l’estate di San Martino

Le previsioni per la prossima settimana sono più incoraggianti. A partire da martedì, un campo di alta pressione porterà bel tempo su gran parte dell’Italia, includendo i giorni di Halloween e Ognissanti. Si prospetta dunque un’anticipata “Estate di San Martino“, con giornate soleggiate e temperature miti.

Tuttavia, come spesso accade con l’alta pressione in autunno e inverno, si potrebbe verificare la formazione di nubi basse, foschie e nebbie nelle aree di pianura e nelle valli. Il sole sarà prevalente lungo le coste, in montagna e al Sud, mentre altrove si potrebbero verificare giornate grigie e meno calde.