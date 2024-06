Bambina di 3 anni cade in un canale di scolo durante un pic-nic e muore

Blitz dice

Serviva che ci scappasse il morto per far tornare di attualità il fatto che in Italia esiste tantissimo lavoro nero, un esercito di invisibili che in queste ore starebbe “riemergendo”. Sono infatti 60mila gli uomini e le donne individuati dalla Guardia di Finanza nel corso di controlli durati 17 mesi. Persone costrette a lavorare senza […]