Una bambina di 6 anni è morta nell’ ospedale “San Carlo” di Potenza dopo essere stata investita da un’auto, ieri sera, mentre giocava in strada su un monopattino giocattolo. L’incidente è avvenuto in una strada di rione Lucania. La bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. E’ stata trasferita in rianimazione, dove è morta durante la notte.

Morta bambina investita a Potenza

La bambina, di nazionalità ucraina, è stata investita da un’auto guidata da una donna che – secondo i primi accertamenti della Polizia – non era sotto l’effetto né di alcol né di sostanze stupefacenti. La donna si è fermata per prestare soccorso alla bambina, poi trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. Secondo quanto si è appreso, la bambina potrebbe essere stata investita dopo essere sfuggita al controllo della madre.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Forse dovresti anche sapere che…