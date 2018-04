Bambino di 8 anni scompare. La famiglia si dispera. Poi compare all’improvviso: “Stavo guardando la Tv”. E la madre sviene

COLLI AL METAURO, PESARO – I genitori non trovano più il figlio di otto anni e si disperano. Due ore di agonia. Poi ecco il piccolo. Che non capisce e chiede: “Ma cosa succede, non è ora di cena?”

Il bambino stava guardando la Tv nell’appartamento della sorella. Il piccolo, che frequenta la terza elementare di Colli al Metauro, per due ore ha osservato dall’alto quelle persone agitate, dietro la ringhiera del terrazzo dell’appartamento della sorella, al secondo piano, dove si era rintanato a guardare la televisione. Poi, non capendo cosa fosse successo, si è fatto vivo.

La madre alla vista del bambino, stranito ma sano e salvo, è svenuta sopraffatta dall’emozione.