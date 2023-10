Un bambino di 15 mesi è ricoverato in terapia intensiva pediatrica al Gemelli di Roma per overdose da hashish. Il piccolo vive a Frosinone con la famiglia: ha ingerito la sostanza dopo averla trovata in casa ed è stato subito ricoverato in ospedale in gravissime condizioni all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Da qui è stato poi trasferito al Gemelli di Roma.

Bambino di 15 mesi gravissimo in terapia intensiva: ha ingerito dell’hashish trovato in casa

Il fatto è avvenuto venerdì 6 ottobre. I genitori che lo hanno portato in ospedale. Sono, a questo punto, partite le indagini della Polizia di Frosinone, con gli agenti della Questura che hanno avviato gli accertamenti per cercare di ricostruire cosa sia successo. La Polizia di Stato non crede alla versione fornita dalla mamma, secondo la quale il bimbo avrebbe raccolto un pezzo di hashish mentre giocava nella Villa Comunale e lo avrebbe portato alla bocca senza che lei se ne accorgesse.

La concentrazione della sostanza e la simultanea presenza di latte sono ora al centro delle indagini avviate dagli uomini del questore Domenico Condello. Sono convinti che l’hashish sia stato ingerito tra le mura domestiche. Nelle ore precedenti, il padre era stato trattenuto dalla Polizia e portato in Questura per reati connessi allo spaccio di droga.

Assistenti sociali nella casa in cui vive il piccolo

Intanto, il Comune ha inviato a casa dei genitori gli assistenti sociali per svolgere verifiche sulle condizioni in cui vive il piccolo. Il bimbo è il terzo figlio della coppia.

Forse dovresti anche sapere che…