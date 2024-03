Ad Acireale, in provincia di Catania, un’intera famiglia composta da padre, madre e figlio è stata costretta ad evacuare la propria casa in fiamme utilizzando l’autoscala dei vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto nel secondo piano di un edificio in via Cervo, dopo che un bambino avrebbe provocato un incendio dopo che, con un accendino, avrebbe dato fuoco ad una coperta su un divano mentre i genitori pranzavano. Tutti sono stati tratti in salvo, ad eccezione del cane, che si era nascosto sotto il divano ed è stato trovato carbonizzato. Sul luogo sono intervenute anche ambulanze e la Polizia Locale. Le unità abitative al terzo e quarto piano del palazzo sono state dichiarate inagibili dai vigili del fuoco.