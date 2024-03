Un gruppo di rapinatori, con base a Peschiera Borromeo (Milano), progettava di colpire una banca con la tecnica del buco nel muro. L’intervento della Polizia, grazie a un’addetta alle pulizie, ha portato all’arresto della banda, composta da cinque veterani della rapina e un complice. L’obiettivo della banda inizialmente era una banca di San Giuliano Milanese dove erano entrati dal locale caldaia disattivando l’allarme con la carta stagnola. Una rapina che però non era andata a segno per un cambio repentino dei malviventi.

La banda allora ha pianificato di colpire una filiale del Credito Cooperativo a Melzo. Invece di penetrare attraverso il muro, i rapinatori hanno deciso di nascondersi in un piccolo stanzino adiacente alla banca, aspettando il momento opportuno per attaccare. Tuttavia, l’attività è stata interrotta dall’inaspettata visita di un’addetta alle pulizie, che ha aperto la porta dello stanzino e si è trovata faccia a faccia con i rapinatori mascherati. Questo imprevisto ha spinto i criminali alla fuga, ma la polizia era già sul posto, pronta ad arrestarli. L’operazione è stata un successo grazie alla tempestività e alla determinazione delle forze dell’ordine, che hanno agito in modo rapido ed efficace per proteggere la comunità dalla criminalità organizzata.