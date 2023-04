Tubino a fiori, lunghi capelli biondi, occhi a mandorla e una collana che rappresenta le tre punte del 21esimo cromosoma. E’ la nuova Barbie con Sindrome di Down, realizzata da Mattel per la linea delle Barbie Fashionistas, creata per offrire più diversità e inclusione.

La bambola è stata realizzata a stretto contatto con la National Down Syndrome Society (NDSS) americana per garantire una rappresentazione accurata. Ma non è l’unica della serie: dalla bambolina con la protesi a quella calva, le bambine possono scegliere fra una grande varietà di tonalità di pelle, colori di occhi, texture e colori di capelli, corporature e look.

Mattel, obiettivo celebrare la diversità

L’obiettivo, fa sapere Mattel, è quello di “celebrare la diversità con look e bambole unici che incoraggiano a inventare storie ispirate al mondo reale e sogni senza fine. Con un’ampia varietà di carnagioni, colori degli occhi, colori e tipi di capelli e corporature, queste bambole sono pensate per rispecchiare il mondo di oggi. Inoltre, i loro outfit d’impatto le aiutano a distinguersi con personalità spumeggianti”.

In totale sono più di 170 i look che includono differenti forme del corpo tra cui Tall, Petite, Curvy e una doll con un busto più piccolo, un punto vita meno definito e braccia più robuste; bambole che riflettono disabilità permanenti; con diverse carnagioni, una ottantina di acconciature, un centinaio di colori di capelli e una quindicina di colori di occhi.

Barbie Fashionistas, i modelli più inclusivi

Di seguito un elenco dei modelli più inclusivi e rivoluzionari: