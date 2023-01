Benzina e diesel, dove costano di più e dove di meno: Milano più cara, Ancona più conveniente

Il prezzo più caro? Appena fuori Milano, sull’autostrada per i Laghi. Qui, in un distributore il gasolio era esposto a 2,512 euro al litro, mentre la benzina era a 2,412 euro. In modalità self.

Il Corriere della Sera in queste ore ha provato un po’ a paragonare i vari prezzi della benzina in Italia. Ne è venuta fuori una mappa a macchia di leopardo e non omogenea. Non ci sono zone omogenee con prezzi più bassi o più alti. Ma casi differenti spesso all’interno anche della nostra città.

I prezzi

La provincia più cara comunque risulta Bolzano dove in media la benzina è venduta a 1,884 euro e il diesel a 1,957 euro al litro sempre in self. La più economica è Ancona con 1,763 per la Super in self e per il gasolio 1,841 euro al litro. Tra le grandi città la più economica è Roma dove in media le verde si vende a 1,8 e il diesel a 1,857, seguita da Napoli con la Super a 1,818 euro e il gasolio a 1,868, mentre a Milano la media per la verde in self è di 1,836 euro e quella del diesel 1,897 euro.

Quindi ricapitolando:

Bolzano: benzina 1,884, diesel 1,957

Milano: benzina 1,836, diesel 1,897

Napoli: benzina 1,818, diesel 1,868

Roma: benzina 1,8, diesel 1,857

Ancona: benzina 1,763, diesel 1,841

Le differenze

Ma perché questa differenza tra le città? “Conta innanzitutto la vicinanza con la raffineria — spiega Azzurra Pacces, esperta di mercati dei carburanti di Staffetta Quotidiana — . Per esempio Ancona è vicina alla raffineria di Falconara, Bolzano invece è lontana dalle raffinerie. Cagliari ha la raffineria vicina ed è più economica di Olbia che invece non lo è. Poi dipende anche dalla quantità di carburante erogato e cioè da quanto fattura il distributore”.