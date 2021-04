Berlusconi in ospedale da 21 giorni, “stress psicofisico”. Processo Ruby Ter rinviato 8 volte

Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale, al San Raffaele di Milano, da 21 giorni e non si sa cosa abbia di preciso, si parla solo di “stress psicofisico”. E così ancora una volta i suoi avvocati hanno chiesto il rinvio dell’udienza del processo Ruby Ter, dove Berlusconi è imputato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Processo rinviato finora otto volte.

Berlusconi in ospedale e il rinvio del processo

La difesa di Silvio Berlusconi infatti ha presentato un’istanza di legittimo impedimento per motivi di salute dell’ex premier, ricoverato dal 6 aprile scorso, nel processo sul caso Ruby Ter. Richiesta che dovrebbe portare ad un rinvio del dibattimento ad altra data. La stessa difesa dell’ex presidente del Consiglio cinque giorni fa, sempre con un’istanza depositata dal legale Federico Cecconi, aveva ottenuto anche il rinvio al 14 maggio del filone Ruby Ter di Siena, dove la sentenza attesa per Berlusconi è già slittata numerose volte.

Lo scorso 22 aprile l’udienza a Siena è slittata per la settima volta, dopo la richiesta di rinvio della difesa. Il legale di Berlusconi aveva chiarito ai cronisti che l’ex premier, imputato per corruzione in atti giudiziari, è ricoverato da oltre 20 giorni ed è in condizioni “di stress psicofisico”.

Berlusconi e l’ultima udienza di un processo senza fine

Anche l’ultima udienza milanese (processo che non viaggia certo spedito) era stata rinviata. In quel caso perché Giuseppe Spinelli, non poteva deporre in quanto aveva chiesto di attendere di aver ricevuto anche la seconda dose di vaccino. La sua audizione è finita allora a metà maggio. Adesso se ne riparlerà il mese prossimo, visto che con ogni probabilità la richiesta di rinvio sarà accettata.