C’è un fermo nell’indagine della polizia sulla bimba di 3 anni morta a Torino dopo essere precipitata dal balcone al quarto piano di una palazzina in via Milano. Si tratta del compagno della mamma. Al momento però non sono noti i termini dell’accusa né le ipotesi di reato.

L’uomo, un 32enne marocchino, è stato portato dagli agenti in manette in Procura per essere interrogato dal pm Valentina Sellaroli. Ieri mattina in tribunale era stato condannato a otto mesi al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato per il possesso, da lui negato, di una cinquantina di grammi di hashish.

Bimba morta a Torino dopo essere precipitata dal balcone

La piccola è morta in mattinata nell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove era stata ricoverata d’urgenza e nella notte sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico. Ma le condizioni della bimba, che aveva riportato diverse lesioni, tra cui traumi al cranio e al torace, erano apparse subito disperate e a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari per salvarle la vita.

Fermato il compagno della madre

Per la morte della bimba è stato fermato il compagno della mamma che, pare, al momento della caduta era solo in casa con la piccola. Allo stato attuale, tuttavia, non sono noti i termini dell’accusa. La piccola viveva con la madre, italiana di 41 anni, nel palazzo dove si è verificata la tragedia. Il compagno della donna, un marocchino di 32 anni che non è il padre della piccola, abita nell’appartamento accanto. E’ apparso in stato di ubriachezza. Gli investigatori della polizia, coordinati dal pm Valentina Sellaroli, stanno sentendo la coppia e altri testimoni per capire con chi fosse la bimba al momento della caduta.