Bimba di due anni azzannata da un pitbull mentre giocava, è grave

Una bambina di 2 anni e mezzo è in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

La bimba è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso a Bergamo. Illesa la sorella. La zia, che le ha salvate chiudendole in una stanza, è rimasta a sua volta ferita ed è stata portata in ospedale in codice giallo. La donna, dopo aver rinchiuso le nipotine, è corsa sul balcone arrampicandosi sulla tubatura del gas per non essere raggiunta dall’animale. A recuperarla sono poi stati i Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia locale di Sesto San Giovanni e l’Ats. Il pitbull si trova adesso rinchiuso in un canile.