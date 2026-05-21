Avrebbe avvicinato una ragazza di 15 anni in stazione a Ravenna e l’avrebbe convinta a seguirlo nella propria abitazione. Una volta qui, dopo avere offerto alla giovane bevande alcoliche e droga, si sarebbe consumata una violenza sessuali ai danni della minorenne. I fatti risalirebbero tra il 12 e il 13 febbraio scorso, a casa del 31enne, un uomo originario della Costa d’Avorio, ma residente a Ravenna e regolare sul territorio nazionale. Con questa accusa la polizia lo ha arrestato, in particolare, gli investigatori della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Andrea Galanti, su richiesta del Pm Francesco Coco titolare del fascicolo.

L’indagine è scaturita a seguito di un referto emesso dall’ospedale di Ravenna in seguito a una visita ginecologica della minore: in quella occasione, i sanitari avevano appreso dalla 15enne della possibile violenza subita. Gli accertamenti della Questura hanno poi permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto: l’indagato avrebbe avvicinato la ragazzina in stazione a Ravenna dopo un allontanamento da casa. E l’avrebbe convinta a seguirlo nella propria abitazione. La mattina successiva, la 15enne era infine riuscita al allontanarsi e a raggiungere la sua famiglia. La testimonianza della giovane e l’analisi dei flussi telefonici, hanno permesso di identificare il sospettato. L’uomo, ora in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia, aveva solo segnalazioni all’autorità giudiziaria per porto di strumenti atti a offendere e per reati contro il patrimonio.