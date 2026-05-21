A Bologna, tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio, si è verificato un incidente nel tratto cittadino della A14. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, un uomo peruviano di 41 anni, dopo essere finito fuori strada con l’auto ed essersi schiantato contro il guardrail dell’autostrada, ha aggredito i sanitari della Croce Rossa intervenuti per aiutarlo. L’uomo era stato trovato in stato confusionale. Dopo averlo caricato sull’ambulanza, che avrebbe dovuto trasportarlo in codice giallo presso l’ospedale Maggiore, il 41enne durante il tragitto si è slacciato le cinture e ha iniziato a scalciare e a colpire i sanitari, i quali sono stati costretti a fermarsi vicino al casello autostradale di Bologna-Arcoveggio.

Il furto dell’ambulanza e la fuga

I sanitari sono stati costretti a scendere dal mezzo, mentre il 41enne ha iniziato a colpire la carrozzeria dell’ambulanza rompendo anche uno specchietto. L’uomo ha poi preso il controllo del mezzo tentando la fuga e lasciando i sanitari per strada. La polizia, una volta avvisata, è riuscita a intercettare l’ambulanza rubata nei pressi del km 12 della tangenziale, dove il conducente ha tentato di speronare la pattuglia, proseguendo la fuga fino allo svincolo 4 bis prima di essere costretto a fermarsi alla rotonda di via Triumvirato. Terminata la fuga, gli agenti sono riusciti a immobilizzare il 41enne, che aveva provato a fuggire a piedi e a colpire gli agenti.

“Quello che ha funzionato è sicuramente stata la formazione e la preparazione dell’equipaggio composto da quattro volontari che hanno compreso immediatamente la situazione di pericolo e hanno evitato un’escalation allontanandosi dalla fonte del pericolo. Inoltre, durante le fasi del soccorso, il paziente aveva dato due bustine contenenti una polverina bianca all’equipaggio, che ha provveduto immediatamente a consegnarle alle forze dell’ordine”, ha dichiarato Gennaro Triggiani, coordinatore dei trasporti sanitari e di emergenza.