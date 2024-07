Bimba di tre anni muore in un incidente, alla guida dell’auto il padre ubriaco e senza patente

Nella notte a Villabate, alle porte di Palermo, una bimba di tre anni è morta in un incidente stradale. L’auto, guidata dal padre 40enne, è finita contro un muro. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l’uomo aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito e stava guidando senza patente, precedentemente ritirata. Inoltre, la vettura era priva di assicurazione. A bordo del veicolo c’erano anche la madre della bambina, il fratellino gemello e un altro figlio di 14 anni, tutti rimasti illesi. L’uomo rischia ora l’accusa di omicidio stradale. Due anni fa, era già stato coinvolto in un incidente simile.

L’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle tre di notte di sabato. L’auto è finita contro un muro vicino a un sottopasso dell’autostrada e ha terminato la sua corsa su una strada sterrata. La famiglia stava tornando da una serata trascorsa in una pizzeria sul lungomare di Aspra. L’uomo, fabbro di 40 anni, era al volante con la moglie, il gemello della vittima e il figlio quattordicenne, che aveva chiamato i genitori perché la batteria del suo scooter elettrico si era scaricata a Ficarazzi, poco distante da Villabate.

Le indagini

Secondo quanto riferito dalla madre a una parente, al momento dell’incidente la piccola era in braccio a lei. I carabinieri stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto. L’impatto con il terrapieno in via Natta è stato fatale per la bambina. I genitori, sotto shock, hanno dichiarato che i freni dell’auto hanno smesso di funzionare. Questi aspetti sono ora al vaglio degli investigatori, coordinati dalla Procura.