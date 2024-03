Questa mattina si è sfiorata una tragedia quando una bimba di poco più di un anno ha ingerito una dose di hashish trovata sullo scivolo di un parco giochi nel comune siciliano di Comiso, in provincia di Ragusa. La situazione si è verificata mentre la piccola e un’altra bambina più grande stavano giocando sullo scivolo del parco. L’altra bambina si è accorta che aveva qualcosa in bocca, presumibilmente trovato all’interno dell’attrazione, e ha prontamente avvisato la mamma della piccolina che si trovava nelle vicinanze. La madre, non conoscendo ancora la natura della sostanza, ha immediatamente cercato di provocare il vomito alla bambina per impedirle di ingoiare il materiale. Dopo i primi soccorsi, la bambina è stata portata a casa e sembra stare bene, ma è risultata positiva al test tossicologico, confermando l’assunzione di hashish. Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso da parte dei carabinieri, che stanno cercando di determinare come e perché la droga sia finita all’interno di un’area giochi destinata ai bambini.