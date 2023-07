Bimbo di 2 anni morto annegato nella piscina nel giardino di casa

Un bimbo di 2 anni è morto annegato in una piscina montata da pochi giorni nel giardino di casa in provincia di Modena. La tragedia si è consumata ieri sera, 3 luglio, intorno alle 21.50 nella frazione di Sant’Antonio di Mercadello, comune di Novi di Modena. Secondo le prime ricostruzioni che si hanno in merito all’accaduto, il bambino sarebbe finito accidentalmente in acqua, probabilmente entrando autonomamente nella piscina, ed il primo ad accorgersi di quanto era appena successo sarebbe stato il padre.

Bimbo morto annegato, cosa è successo

Sul posto è intervenuto immediatamente il 118 con l’elisoccorso. I sanitari hanno tentato di rianimare il bambino. Successivamente il piccolo è stato portato al Policlinico di Modena, dove è stato constatato il decesso. Sul posto i carabinieri che ora sono al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche di quanto accaduto.

