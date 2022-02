Il corpo trovato lunedì pomeriggio a poca distanza di Bojano, in provincia di Campobasso, è di Incoronata Sebastiano, la 72enne scomparsa il 6 dicembre scorso dal centro matesino. La conferma è arrivata dagli indumenti indossati dalla donna che dunque non si era mai allontanata dal luogo in cui l’hanno vista l’ultima volta. Testimoni avevano segnalato di averla notata camminare sulla Statale a poca distanza da dove poi è stato trovato il corpo.

Il ritrovamento del corpo di Incoronata Sebastiano a Bojano

La salma si trova ora all’ospedale Cardarelli di Campobasso per accertare le cause del decesso. L’anziana potrebbe aver avuto un malore o potrebbe essere caduta ferendosi. A segnalare la presenza del cadavere è stato un operaio che stava lavorando sul ciglio della Statale. La zona nei giorni successivi alla scomparsa era ampiamente interessata dalle ricerche. Sulla morte di Incoronata Sebastiano hanno poi aperto una inchiesta. Lunedì sera sul luogo del ritrovamento del cadavere eseguiti lunghi accertamenti irripetibili da parte dei carabinieri e raccolti numerosi reperti.