Il bollettino del giorno sul Covid. Sono 68.052 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 140, mentre ieri erano state 133.

Covid, la situazione in Italia

Sono 1.125.052 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 54.515 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.396.110 e i morti 137.786. I dimessi e i guariti sono invece 5.133.272, con un incremento di 13.379 rispetto a ieri.

Covid, il tasso di positività in Italia

Sono 445.321 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 278.654. Il tasso di positività è sceso al 15,2%, rispetto al 21,9% di ieri. Sono 1.351 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 103. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.333, ovvero 577 in più rispetto a ieri.

Positivi su nave crociera, Msc: “Buona parte asintomatici”

La maggior parte dei crocieristi imbarcati su Msc Grandiosa, attraccata stamani alle 8 nel porto di Genova, e trovati positivi al Covid “è asintomatica”. Lo si legge in una nota della società armatrice.

“Dando attuazione alle rigorose misure previste dal Protocollo di sicurezza e salute di Msc Crociere, i passeggeri positivi e i loro contatti stretti sono stati immediatamente isolati in cabine con balcone e assistiti dal punto di vista sanitario.

L’identificazione di alcuni casi isolati -prosegue la nota – dimostra, ancora una volta, la validità del “Protocollo di sicurezza e salute” di MSC Crociere, a efficace tutela di tutti i passeggeri, dell’equipaggio e dei territori visitati dalle nostre navi.

Esso prevede, tra le numerose misure, la vaccinazione di tutti i passeggeri e dell’intero equipaggio, che viene inoltre regolarmente testato ogni due giorni, mentre i crocieristi sono sottoposti al tampone a inizio, a metà e a fine crociera. Sulla nave vige poi il distanziamento fisico, oltre all’obbligo di indossare la mascherina e alla sanificazione continua degli ambienti e delle superfici di contatto.

Msc – ricorda la società armatrice – ha trasportato in sicurezza oltre un milione di passeggeri dalla ripartenza delle crociere (agosto 2020) a oggi.

A bordo vengono applicati, infatti, protocolli di sicurezza che non trovano riscontro in nessun altro settore del turismo e dell’ospitalità, permettendo così di individuare casi di persone positive che a terra non sarebbero probabilmente mai stati identificati e che rappresentano, in ogni caso, una percentuale nettamente inferiore rispetto ai casi di contagio sviluppati a terra.

La nave – conclude la nota – ripartirà regolarmente questa sera da Genova per proseguire il suo itinerario settimanale”.