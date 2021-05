Bologna, manda alla moglie i versi di Battiato: lei pensa voglia suicidarsi e chiama i carabinieri

Un uomo della provincia di Bologna manda alla moglie i versi di una canzone di Battiato. Lei pensa che il marito voglia suicidarsi e chiama i carabinieri. Non le era venuto in mente (o forse non sapeva) che il cantautore quel giorno era morto e che il marito pensava di fargli un omaggio.

Per rendere omaggio al cantautore Franco Battiato, nel giorno della sua scomparsa, un uomo, residente in provincia di Bologna, ha mandato un messaggio dal testo romantico, via Whatsapp, alla moglie citando le parole di una canzone del cantautore siciliano.

La donna, a fraintendendo le parole del marito ha chiamato i carabinieri perché pensava che lui togliersi la vita. Una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagni di Borgo Panigale, allertata dalla centrale operativa, ha raggiunto l’abitazione dell’uomo. Ai militari ha detto di stare bene e ha spiegato l’equivoco.

Franco Battiato morto a 76 anni

Franco Battiato è morto il 18 maggio 2020. Cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Nato il 23 marzo 1945 a Riposto, allora Ionia, in provincia di Catania, Franco Battiato aveva da poco compiuto 76 anni. E’ stato un cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Ha cantato, suonato e composto la musica in tutte le sue forme, esplorando ogni genere. Da tempo però era costretto in casa, malato.

A lanciare il primo tweet della triste notizia è stato Antonio Spadaro, attuale direttore della rivista La Civiltà Cattolica che cita uno dei brani più celebri di Battiato, ovvero “La Cura”. “E guarirai da tutte le malattie Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te. Ciao, Franco Battiato”.