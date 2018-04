BOLOGNA – Un bimbo di 3 anni è precipitato da un balcone di un appartamento della periferia di Bologna, in via Antonio Di Vincenzo, in zona Bolognina. Il piccolo è in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 aprile.

Il bambino è caduto sopra il parabrezza di una vettura in sosta. Soccorso dal 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore in gravi condizioni. Sul posto, Polizia e Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta dell’abitazione per permettere agli operatori di accedere.