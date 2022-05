Bomba d’acqua a Milano: nubifragio con grandine e forti raffiche di vento VIDEO

Raffiche di vento e bomba d’acqua a Milano. Da poco più di due ore un fortissimo temporale si è abbattuto su diverse zone della Lombardia. C’è il rischio che si verifichino danni alle infrastrutture, oltre ai numerosi disagi per i cittadini. La Protezione Civile era già allertata e nelle scorse ore ha diramato un bollettino di allerta gialla su tutta la Lombardia.

Bomba d’acqua a Milano, rischio nubifragi anche domani

L’arrivo della tempesta, che interrompe la forte ondata di caldo, non dovrebbe durare oltre questa sera. Pioggia mista a grandine cadrà in diverse zone della Lombardia, portando anche a un abbassamento delle temperature. Anche per la giornata di domani, mercoledì 25 maggio, non è escluso che nelle prime ore del mattino vi sia un nuovo acquazzone.

Torna il caldo nei prossimi giorni

Nonostante il maltempo, nei prossimi giorni dovrebbero tornare siccità e caldo torrido. Lo ha dichiarato in un report l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa): “Ad aprile a Milano sono caduti 23 mm di pioggia, un valore abbondantemente sotto la media che si attesta a 86 mm. Dallo scorso dicembre, le precipitazioni cumulate mensili a Milano (ma non solo) sono risultate costantemente sotto le medie del periodo di riferimento”.