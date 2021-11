Borgo Aquileia (Udine), si scontra con un’auto: morto un motociclista

Come raccontano i giornali locali sono stati inutili i soccorsi, “prima prestati dai passanti – si legge su friuli.it – poi dai sanitari del 118, giunti sul luogo anche con l’elisoccorso regionale. Sul posto, per i rilievi e la gestione del traffico, i carabinieri della Compagnia di Palmanova. Sul posto gli uomini dell’arma della stazione di Fiumicello-Villa Vicentina”.

Pontinia, incidente sull’Appia: morta una 87enne, ferite altre due donne

na persona è morta in incidente stradale avvenuto oggi, venerdì 19 novembre, sull’Appia, all’altezza del comune di Pontinia. Nell’incidente, secondo le prime informazioni, sono rimasti coinvolti due veicoli: un’auto e un fugone. Le notizie, al momento, sono ancora frammentarie.

La vittima e i feriti

La vittima è una donna di 87 anni. Ferite altre due donne, di 52 e 58 anni. Illeso invece il conducente del furgone.

La prima ricostruzione

Ancora non è chiaro il motivo dell’incidente. Sul posto, come racconta Latina Today, oltre ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine anche il personale dell’Anas che sta lavorando per mettere in sicurezza la strada e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. La circolazione stradale è stata temporaneamente deviata sulla strada Migliara vicina per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.