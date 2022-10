Un anziano agricoltore di 83 anni è morto schiacciato dal mezzo agricolo che stava conducendo. E’ accaduto attorno alle 12 di oggi, lunedì 24 ottobre, in un podere nella frazione di Ronta del comune di Borgo San Lorenzo, provincia di Forlì e Cesena.

Agricoltore muore a 83 schiacciato dal suo mezzo agricolo

L’uomo era impegnato nel trasportare alcune pesanti casse di cachi appena raccolti. Le casse erano state impilate su delle forche metalliche agganciate nel retro del trattore cingolato. Nel procedere tra i filari di piante l’uomo non si è accorto della presenza ad una certa altezza delle tubazioni dell’impianto di irrigazione. I montanti verticali delle forche si sono improvvisamente impigliati nelle tubazioni. Il violento contraccolpo ha provocato la caduta del sistema di forche sull’anziano.

L’uomo morto per un trauma cranico

La sua morte è stata praticamente istantanea a causa di un devastante trauma cranico. Scattato l’allarme da parte dei famigliari che attendevano il congiunto per riporre le casse di frutti, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia e gli ispettori della medicina del lavoro per le indagini del caso.

Forse dovresti anche sapere che…