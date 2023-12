Botte, stalking e abusi, misure cautelari per 5 uomini denunciati dalle compagne: effetto Giulia Cecchettin? 

Abusate, picchiate e perseguitate dai loro compagni o ex. Cinque uomini violenti, in provincia di Bologna, sono finiti nei guai. I cinque sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. La misura è stata eseguita dai Carabinieri su decisione del Tribunale.

Botte, stalking e abusi, misure cautelari per 5 uomini denunciati dalle compagne

A San Giovanni in Persiceto, i militari hanno notificato la misura ad un 41enne italiano, indagato per maltrattamenti contro familiari in seguito alla denuncia presentata dalla compagna. La donna ha presentato denuncia il primo dicembre: è andata dai Carabinieri raccontando di non essere più in grado di sopportare le prepotenze del compagno. L’uomo era geloso ed aveva iniziato a trattarla male. La vittima ha riferito di essere stata anche costretta a indossare una parrucca per coprire l’assenza di ciocche di capelli che il compagno le aveva strappato durante un’aggressione. Oltre al divieto di avvicinamento, il Gip ha disposto per l’indagato anche l’allontanamento dalla casa familiare.

Effetto Giulia Cecchettin?

E sono molte le donne che sembrano aver avuto il coraggio di denunciare violenze, da quando è morta Giulia Cecchettin e da quando è scoppiato il clamore mediatico. A Baricella, invece, a ricevere la misura è stato un 59enne italiano, indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna e sfociati nei fatti accaduti il 24 novembre. L’uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e danneggiamento. Anche lui è stato allontanato da casa.

E ancora il terzo divieto di avvicinamento è stato eseguito a Budrio nei confronti di un 26enne bengalese, indagato per stalking. Lei si rifiutava di iniziare una relazione e il ragazzo ha così cominciato a tormentarla con telefonate, messaggi e pedinamenti.

Un comportamento simile ha fatto finire nei guai anche un 25enne italiano di Medicina, che lasciato dalla compagna le ha reso la vita impossibile, facendole capire che le avrebbe potuto far del male. Infine, a Bologna, divieto di avvicinamento nei confronti di un 20enne italiano, indagato per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti della compagna, una ventenne. Lo scorso agosto avrebbe abusato della giovane e poi nei mesi successivi l’ha vessata e umiliata nonostante lei gli avesse detto di essere incinta.

Forse dovresti anche sapere che…