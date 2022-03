E’ morta dopo dieci anni di coma Brigitte Steger, massacrata nel 2012 a martellate dal marito Paul Johann Oberkofler. La donna all’epoca aveva 42 anni ed era madre di tre figli. La violenza si consumò nella loro casa di Lutago, in provincia di Bolzano.

Paul Johann Oberkofler si è ucciso nel 2016

Nel 2016 il 56enne si tolse la vita. Si trovava in una struttura psichiatrica nel veronese e aveva appena appreso la notizia che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di secondo grado e di conseguenza anche la riduzione di pena da 18 a 10 anni. Oberkofler sarebbe perciò dovuto tornare in carcere, in attesa di un nuovo pronunciamento della Corte di Appello di Trento.

Brigitte Stager non si era mai più riprsa

La vittima, dopo l’aggressione, non aveva mai più preso coscienza ed era ricoverata in un centro specializzato in Alto Adige. Secondo l’accusa, prima della aggressione, ormai decisa a separarsi dal marito, Brigitte Steger aveva confidato ad alcune amiche in più occasioni di essere stata costretta dal marito più di una volta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà.