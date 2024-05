Pensionato e il suo cane investiti e uccisi durante una passeggiata

Un pensionato di 79 anni e il suo cane sono stati investiti e uccisi durante una passeggiata. Tutto è avvenuto nella serata di lunedì nel centro di Torre Pellice, in provincia di Torino.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, Domenico Bosio, stava attraversando la strada quando è stato colpito da una prima auto e poi investito da una seconda. Il conducente, che è poi risultato negativo all’alcoltest, si è subito fermato per prestare soccorso. Per il 79enne e per l’animale, purtroppo, fin da subito non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma hanno potuto solo constatare il decesso.