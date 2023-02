Dopo i tiramisù e le mousse vegane il Ministero della Salute ha disposto un nuovo richiamo per alimenti con presenza di allergeni non indicati in etichetta. Questa volta l’allerta riguarda brownies e brownies al cioccolato fondente senza lattosio e senza glutine con il marchio “Fatto a mano”, venduti da Eurochef Italia.

Diversamente da quanto riportato in etichetta, si legge sul sito del ministero, questi prodotti contengono latte e prodotti a base di latte. A essere interessati dal richiamo, sono i brownies con lotti produzione 30183 (con scadenza 27 febbraio 2023) e 43632 (con scadenza al 24 febbraio 2023) e i brownies al cioccolato fondente, con numero di lotto 43632 e data di scadenza compresa tra il 24 febbraio e il 4 marzo 2023.

Brownies ritirati, chi è allergico non li mangi

A scopo precauzionale l’azienda produttrice ha scelto di ritirare i brownies dagli scaffali dei supermercati. “Se sei allergico alle proteine del latte – si legge sul richiamo – il consiglio è quello di non consumare il prodotto e riportalo al punto vendita in cui è stato acquistato”.

Ad alzare l’attenzione sul tema, il decesso di una ventenne a Milano per shock anafilattico dopo aver mangiato un tiramisù vegano contenente latte.

