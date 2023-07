Budoni (Sassari): 50enne si accascia a terra mentre fa jogging e muore

Si accascia a terra mentre fa jogging e muore. Un uomo di 50 anni è uscito per allenarsi tra le vie del centro del paese di Budoni, in provincia di Sassari, questa mattina intorno alle 11.30. All’improvviso, si legge sul sito dell’Unione Sarda, ha accusato un malore ed è morto tra le braccia dei soccorritori. È successo in via Ugo Foscolo, una traversa della principale via Nazionale.

Sul posto sono infatti giunti i medici del 118, che hanno provato a lungo a rianimarlo, mentre arrivava l’elisoccorso. Purtroppo, il tentativo di salvarlo è stato vano. Potrebbero esserci le temperature elevate tra le cause del decesso. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo dovrebbe essere un turista straniero. Probabilmente si stava dedicando a una sessione di allenamento mattutino, che si è poi rivelata per lui fatale.