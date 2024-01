Buttafuori travolto da un’auto fuori da una discoteca a Napoli: ipotesi vendetta

Terribile incidente la scorsa notte all’esterno di una discoteca situata in via Francesco Crispi a Napoli. Ad avere la peggio è stato un buttafuori del locale, il quale è stato travolto da un’auto. Immediatamente i presenti hanno allertato la polizia e gli uomini del 118. Il video, pubblicato da InterNapoli, mostra come il veicolo ha preso in pieno l’addetto alla sicurezza che stava parlando con alcuni presenti all’esterno del locale.

Buttafuori travolto da un’auto fuori da una discoteca a Napoli

La vittima è stata trasportata all’ospedale Cardarelli a causa di una profonda ferita alla gamba destra e vari traumi. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Chi era alla guida dell’auto invece, è scappato senza prestare soccorso ed ora è ricercato. Le indagini sono tutt’ora in corso.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella della vendetta. Infatti secondo alcune testimonianze il buttafuori avrebbe cacciato un cliente dal locale e questo, per vendicarsi, lo avrebbe investito volontariamente. Ma sia sulla dinamica che sul responsabile dell’accaduto c’è da parte delle autorità investigative il massimo riserbo.

