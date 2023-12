Il cadavere di una donna di 77 anni è stato trovato in un’abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta.

Il cadavere nel baule

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto in camera da letto in un baule chiuso con del nastro adesivo dopo una telefonata di un cittadino al numero di emergenza. Nell’abitazione, quando sono arrivati i carabinieri di Mondragone, c’era la figlia della 77enne.

Il corpo è stato portato presso l’istituto di medicina legale di Caserta dove verrà effettuata l’autopsia.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere e al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Neppure, tra le altre, che si sia voluto appositamente occultare il cadavere per non perdere benefici economici legati alla esistenza in vita della donna. Di sicuro gli investigatori, quando sono entrati nell’appartamento, si sono trovati davanti una scena terribile.