“Temevo che Joe stesse avendo un ictus”. L’ex First Lady Jill Biden si confessa e rivela di essere stata “spaventata a morte” nel vedere il marito durante il dibattito con Donald Trump. Una performance che mise fine alla carriera politica dell’ex presidente e, secondo molti osservatori, ha finito per favorire il tycoon alle elezioni del 2024.

Lo staff, Jill compresa, nascose il reale stato di salute del presidente

“Ero spaventata perché non avevo mai visto Joe in quel modo, né prima né dopo. Mai”, ha rivelato Jill Biden ai microfoni di Cbs. “Non so cosa sia successo. Mentre lo guardavo ho pensato: sta avendo un ictus. E mi sono spaventata a morte”, ha raccontato ancora.

La rivelazione torna ad alimentare le polemiche sulla Casa Bianca e sul possibile insabbiamento delle condizioni di salute reali dell’ex presidente. Nelle settimane successive al disastroso dibattito, lo staff dell’ex presidente lo ha difeso a spada tratta, spiegando che la sua performance deludente era dovuta a un brutto raffreddore. Anche Jill Biden lo difese senza esitazione.

Poco dopo il dibattito l’ex First Lady infatti disse pubblicamente: “Joe hai fatto un buon lavoro. Hai risposto a tutte le domande”. Dietro le quinte però l’analisi era stata ben diversa.

In ‘View From The East Wiung’, il suo libro di memorie in uscita il 2 giugno, l’ex First Lady ha raccontato che appena sceso dal palco del dibattito Joe le aveva chiesto: “Ho fatto un casino?”. “Si lo hai fatto”, gli aveva sussurrato la moglie.

Per l’ex First lady il libro è un’occasione per rispondere alle critiche bipartisan che le sono piovute addosso e alle accuse di essere la “mano occulta” che stava insabbiando il calo fisico e cognitivo del marito per restare al potere. Le sue rivelazioni difficilmente riusciranno a mettere a tacere le teorie cospirazioniste e le polemiche all’interno dei democratici, che vedono nell’ostinazione di Joe Biden a restare alla presidenza una delle cause principali del ritorno di Trump.

Il presidente ha deriso più volte Biden per il suo calo fisico e ancora oggi lo chiama ‘Sleepy Joe’. Lo spettro dell’età e della salute però aleggia anche sul tycoon: i suoi ripetuti controlli medici hanno acceso i riflettori sul presidente quasi 80enne e sulla sua forma fisica.