Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l’associazione di volontari Memorial: “il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia”.

Originario di La Spezia, 42 anni

Pineschi era partito volontario in difesa dell’Ucraina dopo l’invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l’Isis nel nord dell’Iraq.

Alex aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell’intelligence del ministero della Difesa ucraina.

Pineschi – spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre – aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria ed il Kurdistan.