Il cadavere di un ragazzo italiano di 20 anni è stato trovato nel cortile di una scuola a Roma, la Nazario Sauro, al civivo 7333 di via Trionfale. Sulla testa sarebbe stata trovata una ferita che potrebbe essere compatibile con una caduta dall’alto o per un colpo ricevuto con un oggetto contundente. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Primavalle e la Scientifica, intervenuta per i rilievi di rito. A scoprirlo, questa mattina, 23 gennaio, alle 11.15, un impiegato dell’istituto.

I primi accertamenti

Erano circa le ore 11 quando è stato dato l’allarme per la presenza di un corpo che si trovava esattamente tra il cortile e la recinzione esterna della scuola. Al momento si indaga a 360 gradi e non si eslcude alcuna pista. La strada è stata chiusa per l’intera durata dell’intervento delle forze dell’ordine. Terminate le verifiche sul posto, la salma verrà poi trasferita in obitorio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, per lo svolgimento dell’autopsia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO