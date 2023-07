Cade da barca durante maltempo, 71enne triestino disperso in mare

Maurizio Kalik, velista triestino di 71 anni, è scomparso in mare ieri pomeriggio, al largo di Cittanova (Novigrad), in Croazia. L’uomo era a bordo della sua barca in compagnia della moglie, quando è stato sorpreso da una violenta ondata di maltempo.

Cade da barca in Croazia, disperso in mare

A dare l’annuncio è stata la Società Triestina Sport del Mare, di cui il 71enne è socio. “Ieri pomeriggio, verso le 15:30 mentre i coniugi risalivano l’Istria nel tratto tra Parenzo e Cittanova, hanno visto l’arrivo” di un forte vento da Nord Est. Il velista stava cercando di arrivare in porto a Cittanova ma non è riuscito ad ammainare le vele prima dell’arrivo delle raffiche di vento e ha perso l’equilibrio cadendo in mare. Inutili i tentativi della moglie di recuperare il marito. Anche i mezzi di ricerca della Polizia e della Capitaneria, una volta arrivati sul posto, non sono riusciti a individuare il 71enne. Anche i soci del club nautico, avvisati di quanto accaduto, hanno perlustrato invano tutta l’area tra Lanterna e Cervat-Porat.

Forse dovresti anche sapere che…