Un vigile del fuoco di 47 anni in servizio al comando di Como è rimasto gravemente ferito oggi alle 15 dopo essere precipitato dal cestello dell’autoscala durante le operazioni di rimozione di un albero caduto a Cernobbio, in via Monte Grappa.

L’uomo ha riportato lesioni al torace e alla schiena, ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Varese in codice rosso. L’intervento dei vigili del fuoco con due squadre si era reso necessario per rimuovere un grosso abete caduto lungo la strada, in seguito ai forti temporali di ieri e al forte vento.

La via era stata completamente chiusa per consentire l’intervento dell’autoscala dei pompieri. Sul posto sono intervenuti, oltre all’elisoccorso, anche un’ambulanza, i carabinieri e personale dell’Ats