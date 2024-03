Cambio dell’ora, torna l’ora legale: quando e come spostare gli orologi

Cambio dell’ora: l’0ra legale sta per tornare. Con questo passaggio, le lancette dell’orologio verranno spostate un’ora in avanti, consentendo di godere della luce del giorno per un tempo maggiore. Quest’anno il cambio dell’ora, che si verifica nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024, coincide con una giornata speciale: il giorno di Pasqua.

Cambio dell’ora: quando e come spostare l’orologio

Alle 2 di notte di sabato 30 marzo, le lancette degli orologi verranno spostate in avanti di un’ora, portando così l’orologio direttamente alle 3. Questo significa che perderemo un’ora di sonno quella notte, ma in cambio avremo giornate più luminose e serate più lunghe, perfette per godere delle attività all’aperto e dei momenti di relax.

Benefici dell’ora legale

Il passaggio all’ora legale non solo influisce sul nostro orario di veglia, ma ha anche impatti significativi sul sistema energetico, ambientale ed economico. Secondo i dati di Terna, il risparmio energetico in Italia derivante dall’ora legale è stato di circa 11,3 miliardi di kWh dal 2004 al 2023, con un risparmio economico per i cittadini di circa 2,1 miliardi di euro. Questo cambio contribuisce anche a ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera, con un beneficio ambientale di circa 180 mila tonnellate.

L’adozione dell’ora legale ha radici storiche che risalgono alla Prima Guerra Mondiale. In Italia, venne adottata per la prima volta nel 1916 e poi abolita, per essere ripristinata durante la Seconda Guerra Mondiale. Dal 1966, la maggior parte dei paesi europei, inclusa l’Italia, ha aderito a questa pratica. Nel 1996, l’Unione Europea ha uniformato le prassi dei suoi stati membri, stabilendo il passaggio tra l’ultima domenica di marzo e l’ultima domenica di ottobre.

L’ora legale porta benefici tangibili in termini di risparmio energetico ed economico, oltre a ridurre le emissioni nocive nell’ambiente. Tuttavia, il cambio può influire sulla qualità del sonno e causare difficoltà nell’addormentarsi a causa della variazione nella produzione di melatonina. Alcuni sostengono la necessità di abolire l’ora solare e mantenere quella legale tutto l’anno per mitigare questi effetti negativi.