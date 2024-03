Dormire bene: consigli efficaci per un buon sonno rigenerante

Il sonno è fondamentale per la salute e il benessere generale. Tuttavia, per molte persone, ottenere un sonno di qualità può essere una vera sfida. I casi di insonnia secondo le ultime rilevazioni dell’Associazione Italiana Medicina del Sonno attestano che sono circa 13,4 milioni di italiani a soffrirne. Dal rituale pre-sonno alla scelta degli abiti da notte, ci sono molte variabili da considerare quando si cerca di migliorare la qualità del sonno. Ne “Il manuale del sonno” (Edizioni Lswr), tre autori tra i massimi esperti in Italia del tema – Antonio Grasso, Francesca Milano e Giulia Milioli – raccontano come scardinare le nostre cattive abitudini per crearne di nuove. Vediamo allora le diverse strategie per dormire bene secondo gli esperti.

Cena leggera per un sonno migliore

La cena gioca un ruolo fondamentale nella qualità del sonno. Consumare pasti pesanti o troppo ricchi può rendere difficile il sonno. È consigliabile optare per una cena leggera ma nutriente, che ti faccia sentire sazio senza appesantire lo stomaco. Evita cibi piccanti, grassi o troppo elaborati, che potrebbero causare bruciori di stomaco o disagio durante la notte.

Abiti da notte confortevoli

La scelta dell’abbigliamento da notte può influenzare notevolmente la qualità del sonno. Opta per indumenti comodi e traspiranti, che non stringano o irritino la pelle. Evita tessuti sintetici che possono causare sudorazione e preferisci materiali naturali come il cotone. Assicurati che il tuo pigiama o la tua camicia da notte siano morbidi e non limitino i movimenti durante il sonno.

Prepara la tua camera da letto per il sonno

Una camera da letto ben preparata può favorire un sonno riposante. Mantieni la tua stanza pulita e ordinata, evitando di accumulare oggetti che possano distrarre la mente. Scegli colori rilassanti e neutri per le pareti e riduci al minimo la presenza di dispositivi elettronici che emettono luce blu, come TV e computer. Assicurati che il tuo letto sia confortevole e che le lenzuola siano pulite e fresche.

Attività pre-sonno rilassanti

Creare una routine pre-sonno rilassante può aiutare a preparare mente e corpo per il riposo. Dedica del tempo a attività calmanti come un bagno caldo con oli essenziali o la pratica della meditazione. Evita stimoli stressanti come notizie o discussioni animate poco prima di andare a letto. Prova a leggere un libro, ascoltare musica tranquilla o praticare esercizi di respirazione per rilassarti prima di dormire.

Utilizza l’aromaterapia per favorire il relax

Gli oli essenziali possono essere un ottimo alleato per favorire il sonno. La lavanda, ad esempio, ha proprietà calmanti e rilassanti che possono aiutarti a addormentarti più facilmente. Aggiungi qualche goccia di olio essenziale di lavanda al tuo bagno caldo o diffondi il profumo nella tua camera da letto prima di andare a dormire. Altri oli essenziali che possono favorire il relax includono la camomilla, il bergamotto e l’incenso.