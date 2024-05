Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ha sottolineato durante un incontro con la popolazione di Bagnoli che l’area dei Campi Flegrei è vulcanica e soggetta al fenomeno del bradisismo. Ha dichiarato che nessuno può prevedere con certezza quando e con quale intensità si verificheranno scosse nell’area. Curcio ha anche discusso della pianificazione d’emergenza relativa al bradisismo, sottolineando che sono stati identificati diversi scenari di intervento, ognuno con procedure specifiche adattate alla natura e all’entità dell’evento. Ha precisato che esistono livelli di operatività diversi in base alla scala e al tipo di scenario, che possono variare dalla gestione di situazioni localizzate a eventi di maggiore portata anche dal punto di vista sismico. Ha assicurato che le procedure sono condivise e coordinate tra tutte le amministrazioni coinvolte.

“Al momento è stato confermato lo stato giallo. La Commissione valuta periodicamente i risultati scientifici e fino a che non ci daranno segnali diversi la situazione resta questa” ha aggiunto il Capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, in merito al grado di allerta nei Campi Flegrei. “I livelli di allertamento dei vulcani, tra cui anche i Campi flegrei, sono frutto di un’analisi che viene fatta a valle di una Commissione Grandi rischi che analizza tutte le informazioni scientifiche in possesso al momento”.