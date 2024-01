Cane epilettico lasciato senza riparo su un piccolo balcone: denunciato il proprietario

Un cane epilettico era lasciato, senza riparo, su un piccolo balcone. Il Nucleo di polizia giudiziaria delle Guardie per l’ambiente di Lecce, nei giorni scorsi, è intervenuto a Copertino, Lecce, per mettere in salvo un cane lasciato in un piccolo balcone. Dopo il sopralluogo della polizia, come racconta la stampa locale, il cane è stato trasferito in una clinica veterinaria di Lecce per gli accertamenti sanitari. Il proprietario è stato denunciato.

Gli altri episodi

Questo di Lecce, purtroppo, è soltanto uno dei tanti casi di maltrattamento sugli animali che si sono registrati nell’ultima settimana un po’ ovunque in giro per l’Italia. Sempre di oggi la notizia di un cane che, legato a un palo, è morto strangolato e di stenti a Gricignano d’Aversa. Di qualche settimana fa poi la notizia del cane bruciato vivo a Palermo. Il 2024, per ora, si è aperto nel peggiore dei modi per i nostri amici animali. E, ancora una volta, i colpevoli siamo noi esseri umani.