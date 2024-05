La brutta storia del cane malato legato e abbandonato davanti un canile

Un cane malato è stato legato e abbandonato davanti un canile di Genova. A denunciare l’episodio è l’Associazione Una – Canile Municipale Monte Contessa di Genova.

“Questa mattina (domenica, ndr) ci siamo trovati davanti agli occhi questa scena – scrivono i volontari sui social – . Durante la notte hanno abbandonato un cane dal cancello secondario del canile, un cane malato, con un apparente prolasso rettale presente da chissà quanto e che stiamo mandando con urgenza in clinica. Non riusciamo a capire come sia possibile liberarsi così del proprio compagno di vita, oltretutto malato”.

L’associazione poi conclude: “Come sapete noi siamo al collasso, ma ci stiamo già prendendo cura di lui e speriamo che presto possa tornare in salute e trovare una famiglia degna di tale nome. Ovviamente è senza microchip, è un maschio castrato. Vi aggiorneremo sulle sue condizioni appena avremo notizie, probabilmente avremo bisogno del vostro aiuto”.