Da alcuni giorni stanno aumentando sui social network, in particolare su TikTok, i video di cittadini che denunciano una presunta nuova tecnica utilizzata per compiere rapine automobilistiche nell’area dell’Asse mediano, la superstrada che collega l’hinterland a nord di Napoli con parte della provincia di Caserta.

Secondo i racconti diffusi online, i malviventi attenderebbero il passaggio di automobili con i finestrini abbassati per lanciare all’interno dell’abitacolo un topo morto. La presenza dell’animale provocherebbe paura e disgusto nel conducente, spingendolo a fermarsi e a scendere dal veicolo per controllare la situazione.

A quel punto, secondo la ricostruzione riportata anche dall’edizione di Napoli del Corriere della Sera, entrerebbero in azione eventuali complici che, approfittando del momento di confusione, salirebbero sull’auto per portarla via.

Nessuna conferma ufficiale, ma resta alta l’attenzione

Nonostante il numero crescente di segnalazioni pubblicate sui social, al momento non risultano denunce alle forze dell’ordine né comunicazioni ufficiali che confermino rapine effettuate con questa modalità sull’Asse mediano.

Le autorità non hanno quindi fornito conferme sulla reale diffusione del fenomeno, ma l’attenzione resta alta perché non si tratterebbe di un espediente completamente nuovo. Episodi simili erano stati segnalati già nel 2018 nei quartieri napoletani di San Giovanni a Teduccio e Barra.

La dinamica, vera o meno nelle dimensioni raccontate online, si basa comunque su una reazione emotiva molto forte: paura, disgusto e agitazione. Proprio queste emozioni, spiegano gli esperti di sicurezza, possono rendere efficaci diverse forme di raggiro e truffa, sfruttando il momento di vulnerabilità delle persone coinvolte.