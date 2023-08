Cane trascinato dalla corrente a Predazzo salvato dai Vigili del Fuoco tra le rocce a picco nel Travignolo

Alle 10.30 di questa mattina risale la richiesta di intervento per un cane che è stato trascinato per oltre 100 metri dalla corrente e che non riusciva a mettersi in salvo

di Redazione Blitz

Pubblicato il 28 Agosto 2023 - 18:51