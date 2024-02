Carlotta Dessì, giornalista Mediaset morta dopo una breve malattia scoperta nell’agosto del 2023, il 15 febbraio avrebbe compiuto 35 anni. Era nata a Cagliari ed aveva lavorato per diversi programmi del gruppo, tra cui Pomeriggio 5 (con Barbara d’Urso) e a Fuori dal Coro con Mario Giordano.

Carlotta Dessì, il suo ultimo post su Instagam

A metà gennaio, nel suo ultimo post su Instagram, dall’ospedale Niguarda di Milano, Carlotta Dessì scriveva: “‘Non temere’, mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c’è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma ‘non temere’, Carlotta”.

La sua ultima apparizione televisiva era stata lo scorso dicembre proprio nella trasmissione condotto da Giordano su Rete4. Era appena stata dimessa dall’ospedale ed aveva raccontato: “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Non sono sola, non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata, ma sono stata travolta da tanto amore”.

“In tanti mi danno la forza, soprattutto quando le mie paure prendono il sopravvento. Mi ricordano di guardare avanti, di pensare al futuro e di non mollare mai. Anche se la strada sarà lunga e a tratti complicata. Perché vincerò, anzi vinceremo. Grazie a tutti”.

La Dessì era tornata ospite nel programma che l’aveva vista come inviata.

A Mediast, Carlotta aveva conosciuto il compagno Fabrizio Boni. A dare la drammatica notizia è stata la redazione di TgCom24, che l’ha ricordata per “la sua passione, il suo entusiasmo, il sorriso e la forza con cui ha affrontato gli ultimi terribili mesi”.

Carlotta Dessì, il ricordo di Barbara d’Urso

“Piccola Carlottina… Per anni e anni sei stata la mia inviata a pomeriggio5… Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte… E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta… Sono molto triste e ti voglio tanto bene”, ha scritto la ex conduttrice del contenitore pomeridiano di Canale5.

