E’ ripartito, con nuovi ritocchi ai requisiti per potervi accedere, il programma Carta Acquisti dedicato alle persone di 65 anni e più e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni. Persone che potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per affrontare le più comuni incombenze quotidiane, dalle spese alimentari, a quelle sanitarie, fino alle bollette di luce e gas. La carta è uno strumento che si affianca ad altre iniziative – la carta ‘Dedicata a te’ e il contributo straordinario per il caro energia destinato ai beneficiari del bonus sociale elettricità – finalizzato a sostenere le fasce più deboli della popolazione.

Come richiedere la Carta Acquisti

Per richiedere la carta acquisti basterà compilare i moduli pubblicati sul sito del Mef, dell’Inps e di Poste Italiane e presentare domanda agli uffici postali. Mentre chi aveva ottenuto la carta elettronica negli anni precedenti e continua a rientrare nei requisiti previsti, potrà usufruire del contributo senza bisogno di presentare una nuova richiesta. Si tratta di una carta completamente gratuita, utilizzabile negli esercizi abilitati al circuito Mastercard per effettuare i propri acquisti (nei negozi di alimentari, nelle farmacie e parafarmacie) e presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas. La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata automaticamente ogni due mesi con 80 euro dallo Stato.

I requisiti

Quanto ai requisiti richiesti per ottenere la Carta Acquisti, gli importi di reddito e l’indicatore ISEE sono perequati al tasso di inflazione Istat. In particolare, dall’1 gennaio 2024 hanno diritto alla carta i genitori con bambini di età inferiore anni 3, che presentano un valore massimo dell’indicatore ISEE pari a 8.052,75 euro; i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, con ISEE massimo pari a 8.052,75 euro e un importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 8.052,75 euro. E potranno farne richiesta anche i cittadini nella fascia di età superiore ai 70 anni, con ISEE massimo di 8.052 euro e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 10.737,00 euro.

Il programma Carta Acquisti venne istituito nel 2008 con il governo Berlusconi, con un fondo alimentato da risorse sia pubbliche che private a seguito di donazioni. L’importo erogato dal 2008 fino a novembre 2023 è di oltre 2 miliardi e ne hanno beneficiato, con almeno un accredito per anno, circa una 5,6 milioni di cittadini, di cui 2 milioni di anziani (età pari o superiore ai 65 anni) e quasi 3,6 milioni di genitori con bambini sotto i 3 anni.

Al programma Carta Acquisti si affianca la carta “Dedicata a te”, introdotta dal governo Meloni e confermata con la legge di Bilancio 2024, per l’acquisto di beni di prima necessità e di carburanti. A poterne beneficiare sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno tre persone), residenti in Italia e che hanno un ISEE non superiore ai 15.000 euro.

Nella definizione delle graduatorie dei beneficiari del contributo, hanno priorità i nuclei con componenti nati tra il 2023 e il 2009, in ordine di precedenza per quelli con componenti più piccoli. In questo caso si tratta di una carta di pagamento prepagata sulla quale è precaricato un contributo una tantum di 382,50 euro, a cui ora si aggiungono 77,20 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari o di carburante. Le risorse messe a disposizione quest’anno dal governo sono state incrementate di 100 milioni, da 500 a 600 milioni di euro.

