Perseguita e minaccia di morte una coppia di vicini, arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni di origini maghrebine è stato arrestato ed ora è in carcere, dai carabinieri di Coreglia Antelminelli (Lucca), nella frazione di Ghivizzano, per atti persecutori nei confronti di una coppia di vicini. Quest’uomo, già con precedenti penali, ha reso la vita insopportabile per una coppia che viveva nell’appartamento sopra il suo, mediante minacce, insulti e molestie ripetute nel tempo. La coppia ha denunciato una serie di episodi gravi che hanno creato un persistente e grave stato di ansia, rendendo impossibile la convivenza condominiale e minando la loro stessa esistenza. Le forze dell’ordine erano già intervenute in passato senza ottenere risultati soddisfacenti. L’arresto è avvenuto dopo l’ultimo episodio, avvenuto due settimane fa, quando l’uomo ha minacciato anche i carabinieri con una catena, provocando un attacco di panico a una delle vittime che è stata trasportata in ospedale. In passato, l’uomo era stato sottoposto a misure cautelari non detentive per gli stessi reati. Attualmente si trova detenuto nel carcere di Lucca.