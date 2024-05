Resta impigliata con il braccio nel rullo per la cardatura, grave operaia

È accaduto un grave infortunio sul lavoro a Mongrando, nel Biellese, all’interno della Pantex di via Montegrappa, un’azienda tessile del settore laniero. Secondo le prime informazioni ricevute questa mattina, mercoledì 15 maggio, un’operaia di 58 anni del laboratorio analisi e campionatura, residente fuori regione, è rimasta ferita mentre stava pulendo un macchinario in funzione utilizzato per la cardatura. Improvvisamente è rimasta impigliata in un rullo con la mano e il braccio destro. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale di Ponderano. Riportava diverse lacerazioni ed è stata classificata in codice rosso: sebbene le sue condizioni siano critiche, non risulterebbe in pericolo di vita. Il macchinario coinvolto nell’incidente è stato posto sotto sequestro dal personale dello Spresal, incaricato degli accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le opportune indagini.